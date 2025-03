Iodonna.it - Autrice di saghe indimenticabili, ha segnato una generazione di lettori con i suoi mondi fantastici e le sue storie avvincenti. Se ne è andata a 66 anni nella sua casa in California

Si è spenta, dopo una lunga battaglia contro una rara malattia autoimmune, Lisa Jane Smith, più conosciuta come L.J. Smith. Pioniera nel rendere il soprannaturale accessibile e accattivante per iadolescenti, ha scritto alcune dellefantasy più amate degliNovanta, tra cui The Vampire Diaries, che ha ispirato una delle serie televisive più seguite degli ultimi. Con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo e traduzioni in più di 30 lingue, non c'è alcun dubbio che Smith lasci dietro di sé, un'eredità letteraria che ha definito il genere fantasy per giovani adulti.