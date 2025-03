Autovelox Salvini scrive a Viminale e Anci | Facciamo ricognizione in Italia

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Arriva il ‘censimento’ degliinsu iniziativa di Matteo, una mappa di dove sono con l’obiettivo di accertare il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati e verificare quelli non conformi alle regole. “Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è attento alla trasparenza sul tema degli, i dispositivi usati per il controllo da remoto della violazione dei limiti di velocità”, sottolinea il Mit, spiegando che per fare chiarezzaha scritto una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al presidente di, Gaetano Manfredi, chiedendo ”collaborazione per svolgere unasul territorio nazionale dei dispositivi di controllo della velocità attualmente in uso, sia da parte degli organi di polizia stradale che degli enti proprietari, su tutto il territoriono”.