Bergamonews.it - Autostrada A4, chiude per tre notti la stazione di Bergamo: i provvedimenti

Leggi su Bergamonews.it

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, ladiresterà chiusa per tre: sempre tra le 21 e le 5, tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, poi la notte successiva e tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile. Lasarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare a Dalmine e a Seriate, le due limitrofe.In settimana per lo stesso motivo sono previste altre chiusure. Dalle 21 alle 5, tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, come anche tra martedì 1 e mercoledì 2, sarà chiusa ladi Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.Per la prima notte prevista anche la chisura di Rovato in uscita da Milano e in entrata in entrambe le direzioni. Nella seconda notte sarà chiusa ladi Agrate, in entrata verso Milano, come anche Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni.