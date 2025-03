Ilgiorno.it - Auto in fuga si ribalta a folle velocità e finisce incastrata in una scalinata: caccia ai “fuggitivi”

Capriolo (Brescia), 28 marzo 2025 – Momenti concitati, questa mattina, a Capriolo, in Franciacorta. Il bilancio è di un’, forse rubata,tasi e finita in fondo a un percorso pedonale e di un agente di polizia locale lievemente ferito. I fatti sono accaduti questa mattina attorno alle 11, in centro a Capriolo, quando una Golf bianca è transitata davanti al comando della polizia locale, che in quel momento stava uscendo di pattuglia, coordinata dal vicecomandante. Lui e un altro agente, che era a bordo della vettura della locale capriolese, hanno immediatamente notato che si trattava di un veicolo sospetto. A bordo c’erano quattro uomini. I due agenti hanno così iniziato a seguire il veicolo, che si è immediatamente dato allaad alta. Dopo avere percorso qualche centinaio di metri in viale IV Novembre l’autista ha deciso di svoltare.