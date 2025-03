Ilprimatonazionale.it - Austria e Germania alzano i muri: svolta sull’immigrazione

Roma, 28 mar – In Europa ci si prepara a una nuova stretta. Dopo l’annuncio del governoco di sospendere temporaneamente il ricongiungimento familiare per i migranti, anche lasi muove nella stessa direzione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Bild, il leader della CDU e cancelliere in pectore Friedrich Merz starebbe già lavorando a un “piano segreto” per respingere i migranti alle frontiere esterne, in collaborazione con Polonia, Repubblica Ceca,, Svizzera e Francia.: stop ai ricongiungimenti familiariA Vienna, la nuova coalizione di governo composta dal Partito Popolare (ÖVP), dai Socialdemocratici (SPÖ) e dai liberali di Neos ha annunciato una misura destinata a far discutere: il blocco temporaneo dei ricongiungimenti familiari per i migranti con status di protezione.