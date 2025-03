Ilrestodelcarlino.it - Aumento tariffe della sosta, passa la manovra. Ma in aula è scontro: "Una città presa in giro"

La seconda tranche‘manovrina’ sullaa raso ad Ancona supera l’esame del consiglio comunale, ma èintra maggioranza e opposizione. Un documento difeso dal suo relatore, l’assessore alla mobilità Giovanni Zinni: "Vent’anni fa ero contrario alle strisce blu, ma adesso laè cambiata – ha detto Zinni –. Lo spiritodelibera è tutelare i residenti e intimare ai pendolari di usare i parcheggi scambiatori anche se non siamo in un regime talebano. Nessuna intenzione di fare cassa. Il problemaad Ancona è annoso, lo stiamo capendo e dovremmo conviverci, ma intanto muoviamo qualcosa e lo facciamo attraverso la concertazione, senza calare scelte dall’alto". Il centrodestra difende in maniera compatta una misura che aumenta lein linea generale, nonostante Silvetti, Zinni e soci continuino a parlare di concetti astratti come ‘rimodulazione’ e ‘tariffa media’ senza fornire alcun beneficio ai residenti, al contrario ulteriormente penalizzati in quasi tutte le aree.