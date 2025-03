Ilfattoquotidiano.it - Audi A6 Avant, debutto mondiale al Fuorisalone di Milano tra design e tecnologia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In occasione del2025, uno degli eventi più glamour del panorama milanese,svelerà in anteprimaal pubblico la nuova A6. La vettura, sarà esposta alla House of Progress all’interno di Portrait. Accanto alla versione 100% elettrica A6e-tron, già sul mercato, la Casa dei quattro anelli illustrerà la sua “flexability”: l’interpretazione della flessibilità tecnologica che unisce piattaforme termiche ed elettriche nel fine di avvicinare i due mondi in questo momento di transizione.La nuova A6vuole essere l’evoluzione del concetto di station wagon premium, offrendo efficienza, dinamismo e digitalizzazione. Comfort e sportività saranno garantiti da sospensioni pneumatiche adattive, sterzo integrale e proiettori LED Digital Matrix, mentre i motori benzina e diesel verranno abbinati allamild-hybrid a 48V.