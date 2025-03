Thesocialpost.it - Atp Miami, peccato: Berrettini e Paolini lottano ma non basta

Leggi su Thesocialpost.it

Non sempre una sconfitta racconta tutta la storia di un match. Matteoe Jasminehanno ceduto contro avversari di primissimo piano, ma lo hanno fatto mostrando segnali di crescita evidenti. Un messaggio chiaro in vista della stagione sulla terra rossa, che entrambi affronteranno con le migliori aspettative., lotta fino all’ultimo contro FritzMatteosi è arreso a Taylor Fritz nei quarti di finale dopo una battaglia epica, conclusasi con il punteggio di 7-5, 6-7 (7), 7-5 in due ore e 44 minuti. Il romano ha confermato il proprio ritorno ai massimi livelli, dimostrando una condizione in netta crescita.A un anno dal Challenger di Phoenix,è tornato a lottare con i migliori, cancellando sei match point nel secondo set e rispolverando la determinazione che lo aveva reso uno dei tennisti più temuti del circuito.