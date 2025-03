Sportnews.eu - Atp Miami: il programma delle semifinali

Nessun italiano si contenderà il Master 1000 americano: ci sarà però Novak Djokovic che vuole tornare a vincere un torneo di grande caraturaTaylor Fritz (Instagram)E’ stato sicuramente un torneo ricco di sorprese e colpi di scena. Il Master 1000 diè ufficialmente entrato nel momento caldissimo con leche disputeranno nella serata/nottata di oggi (ora italiana) e che decideranno chi si contenderà il titolo domenica all’Hard Rock Stadium. Purtroppo nei top 4 in Florida non ci sarà nessun italiano: Matteo Berrettini, nella notte, si è arreso in tre set a Taylor Fritz (7-5 6-7 7-5), al termine di una partita molto equilibrata e che si è decisa su pochissimi punti. Restano comunque sensazioni positive per il romano che sta aumentando il livello del suo tennis, scalando posizioni in classifica.