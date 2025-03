Oasport.it - ATP Miami 2025, Novak Djokovic regola Korda ed approda in semifinale

A sfidare inil bulgaro Grigor Dimitrov sarà il serbo: nei quarti di finale deiOpendi tennis il numero 4 del seeding supera il padrone di casa statunitense Sebastiancon lo score di 6-3 7-6 (4) in un’ora e 24 minuti di gioco.Nel primo set l’equilibrio dura per sei game, poi sul 3-3sale in cattedra e porta a casa la frazione con un parziale di dodici punti consecutivi dallo 0-15 del settimo gioco. Il serbo opera lo strappo decisivo nell’ottavo gioco, a zero, e si invola, chiudendo i conti al primo set point sul 6-3 in mezz’ora di gioco.Nella seconda partita i ruoli si invertono ed è lo statunitense a partire meglio, vincendo dodici dei primi quattordici punti giocati, strappando la battuta al serbo a quindici nel secondo game.senza patemi si porta sul 5-2, andando a servire per il set nel nono gioco: lo statunitense arriva a due punti dalla conquista della frazione, sul 30-30, poi peròporta a casa i due scambi successivi ed opera il controbreak.