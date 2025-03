Atp Bucarest Houston Marrakech 2025 | montepremi e prize money

Leggi su Sportface.it

Ile ildell’Atp 250 di, dell’Atp 250 die dell’Atp 250 di, tornei in programma dal 31 marzo al 6 aprile. Archiviato il Sunshine Double, è tempo di tornare sulla terra rossa per quella parte di stagione che culminerà con il Roland Garros. Si gioca in tre continenti: Africa, Europa e Nord America. A(Romania) i due azzurri al via sono Flavio Cobolli e Luca Nardi, mentre ai nastri di partenza a(Marocco) figurano Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Fabio Fognini. Nessun italiano invece a(Usa, Texas), dove sono invece presenti gli unici due top 30 impegnati questa settimana: Tommy Paul e Frances Tiafoe. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.