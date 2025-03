Sport.quotidiano.net - Atletica, a Prato i campionati nazionali di marcia su pista

, 28 marzo 2025 - I migliori “tori” d'Italia si sfideranno a, il prossimo 13 aprile, sulladell'impianto “Mauro Ferrari” di via San Martino per Galceti. Il prossimo mese, per l', coinciderà infatti con idelle varie categorie. E alcune fasi del “Campionato nazionale diin”, organizzate dall', si svolgeranno proprio in città. In particolare, il Ferrari ospiterà la terza prova dei 10 km indel campionato italiano di società per le categorie “senior”, “promesse” e “junior”. Incorreranno quindi atleti provenienti da tutta Italia, per quel che riguarda le categorie più esperte. Ma nello stesso giorno, l'impianto diospiterà anche il “Trofeo nazionale” della categoria “cadetti”: si correranno la 10 km “allievi” e la 5 km cadetti e la 3 km cadette.