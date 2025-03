Triesteprima.it - Asugi, dimezzati i tempi di attesa per gli interventi chirurgici

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Si riducono idilegati arispetto al periodo pre Covid. Lo rende noto l'che conferma come sia stata effettuata una revisione delle procedure di presa in carico e di inserimento in lista didel paziente e si sia lavorato.