Assunta Scutto: "Lo sport a Scampia ha cambiato tante persone. Ho imparato dalla delusione olimpica"

Alla scoperta di, molto più semplicemente “Susy“. La talentuosa judoka italiana è stata ospite del contenitore multiivo OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA, condotto da Alice Liverani e col supporto giornalistico di Erik Nicolaysen (OA). Tanti i temi trattati, partendo dalle origini della 23enne campana, che nata e cresciuta nel quartiere dia Napoli ha saputo trovare la strada giusta soprattutto grazie all’attività in palestra e alle possibilità di creare dei legami importanti per la propria quotidianità.“Coltivare la passione del judo nella palestra di Gianni Maddaloni (in una struttura in cui Pino Maddaloni ha saputo realizzare il sogno olimpico a Sydney nel 2000, ndr), mi ha fatto credere che anche io avessi l’opportunità di percorrere la stessa strada perché potevo allenarmi nello stesso spazio in cui si era preparato un campione olimpico“, le prime parole di