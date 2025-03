Sport.quotidiano.net - Assente (per ora) giustificato. Ibrahimovic, silenzio assordante. Non va a Milanello da tre settimane dopo le divergenze con l’ad Furlani

C’è e si vede. Poi c’è, ma non si vede. Ora non c’è e non si vede. Almeno fino a ieri. I giorni del nuovo Milan, i non-giorni di Zlatan(in). Influenza, filtra ufficialmente. Calo d’influenza, c’è chi traduce malignamente. In attesa del nuovo capitolo. Avrebbe potuto essere ieri (quando è peraltro rientrato in gruppo Gimenez) il giorno del ritorno dello svedese a. Potrebbe invece essere oggi, a 48 ore da Napoli-Milan, a tredall’ultima apparizione. Mercoledì, al centro sportivo rossonero, si è presentato Giorgio, in compagnia di Geoffrey Moncada.ha salutato i giocatori e parlato con Conceiçao, come faceva Ibra nel recente passato, amplificando l’assenza del senior advisor di RedBird, in un momento nel quale gli equilibri sembrano decisamente pendere verso il lato Elliott.