Assalto portavalori bottino milionario

22.33 Ammonterebbe a svariati milioni di euro ildell'alda parte di una banda armata a San Vincenzo (Livorno). Secondo le prime ricostruzioni del nucleo investigativo dei carabinieri di Livorno e Piombino,la banda criminale, composta da una decina di elementi, sfruttando i lavori in corso su quel tratto di superstrada,ha fermato ilcon un furgone porta animali,sparato colpi in aria per far uscire i vigilantes,e si è impossessata del denaro fuggendo poi su tre auto.