Assalto al furgone portavalori sulla variante Aurelia | scene da film a San Vincenzo

Leggi su Corrieretoscano.it

SANdegne di undi Tom Cruise, in carreggiata sud, poco dopo l’uscita di Sanin provincia di Livorno.Per una dinamica ancora tutta da chiarire unha subito una mano armata. Almeno un mezzo, nell’, è andato a fuoco, provocando una densa colonna di fumo visibile a distanza.Il governatore Eugenio Giani ha dato sui social l’annuncio del grave fatto di criminalità, ricordando anche che, per soccorsi e rilievi (sul posto ambulanze e vigili del fuoco) laè stata chiusa in entrambe le direzioni. Secondo le informazioni pervenute dal 118 per l’episodio non ci sarebbero feriti.