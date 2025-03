Ilfattoquotidiano.it - Assalto a un portavalori nel Livornese: in un video il momento dei banditi in azione – Le immagini

Undi circa un minuto girato da una casa vicina all’Aurelia, pubblicato sui social dal presidente toscano Eugenio Giani, mostra imentre assaltano isull’Aurelia a San Vincenzo (Livorno). Nella clip si sentono urla in dialetto, mentre icaricano quello che sembra essere il bottino su un’auto grigia, poi usata per la fuga. Un’altra vettura, di colore scuro, arriva da dietro e raccoglie almeno uno di loro. Al termine del colpo si sente dire “vai vai”.L’è stata fatta in undella giornata particolare, il tramonto, quando migliaia di pendolari tornano a casa frequentando proprio quella strada. Al, comunque, non risultano feriti. Guardando lesembrerebbero essere stati almeno una decina, tutti coperti da passamontagna. Visibili i fucili impugnati.