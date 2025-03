Ilfattoquotidiano.it - Assalto a un portavalori con incendio nel Livornese, traffico in tilt sull’Aurelia a San Vincenzo

Fiamme, fumo einin strada statale 1 Aurelia a San(Livorno). Questo il risultato di un complessoa un. Un camion è stato messo di traverso sulla carreggiata per bloccare il mezzo. Tutto è avvenuto è avvenuto in direzione sud dopo la galleria San Carlo. Alcune testimoni, come riporta Il Tirreno, riferiscono di aver sentito spari ed esplosioni. Entrambe le carreggiate sono state coinvolte e chiuse al momento. Sul posto c’è l’intervento in corso del sistema regionale di emergenza sanitaria, con le forze dell”ordine e i vigili del fuoco come rende noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. Al momento non sono chiare le conseguenze dell’. Una densa colonna di fumo ha interessato tutta la zona.Ieri un furgoneera stato assaltato questa mattina lungo la statale 655 all’altezza di Candela, in provincia di Foggia, ai confini con la Basilicata.