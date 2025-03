Tvzap.it - Assalto a portavalori sulla statale Aurelia: far west tra spari, esplosioni e incendio

Leggi su Tvzap.it

Un drammaticoad un furgoneha sconvolto la Toscana nel pomeriggio di venerdì 28 marzo. L’attacco è avvenutoSS1, nel comune di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Intorno alle 19, due furgonidella società Battistolli sono stati presi di mira da un gruppo di rapinatori, che hanno utilizzatoe incendi per eseguire il loro piano. (segue dopo le foto) Da TOSCANA ALERTa mano armata avvenutoSS1 a San Vincenzo.Entrambe le carreggiate coinvolte e chiuse al momento, sul posto intervento in corso del sistema regionale di emergenza sanitaria, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. pic.twitter.com/CfRZqbq6fu— Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) March 28, 2025 Uncriminale pianificato nei dettagliL’operazione criminale è stata rapida e ben orchestrata.