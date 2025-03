Lanazione.it - Aspettando Filo d’identità, tre giorni dedicati alla lettura

Al via “”, un’iniziativa promossa da Arci e La Valigia del Lettore, in collaborazione con le sezioni soci Coop di Empoli, Fucecchio, Valdarno inferiore, Valdera che ospiteranno alcuni degli eventi negli spazi Bibliocoop e nell’aula didattica nel Bosco di Montopoli realizzato da Unicoop Firenze. L’iniziativa si svolgerà da oggi al 30 marzo nei territori di Pontedera, Montopoli, San Miniato, Fucecchio ed Empoli, ed è un’importante anteprima del festival in calendario a luglio 2025. L’iniziativa vede anche il patrocinio dei Comuni coinvolti e il supporto dell’Arci Valdera e dell’Arci Empolese Valdelsa, che, attraverso la loro rete capillare di associazioni e collaborazioni sul territorio, testimoniano l’importanza dei legami fra le diverse realtà locali. Il progettomira a promuovere la, la scoperta di nuove autrici e nuovi autori e a favorire l’incontro tra lettrici e lettori provenienti da territori diversi, utilizzando e valorizzando anche le Bibliocoop, importanti presidi dipresenti negli spazi delle sezioni soci Coop.