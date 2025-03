Anteprima24.it - ASL Benevento: attivato il servizio Recall per snellire le liste d’attesa

Tempo di lettura: 2 minutiLa Aslhail, un sistema automatizzato che consente ai cittadini di confermare o disdire le prenotazioni di visite ambulatoriali ed esami diagnostici. Ilè attivo tramite il numero 06 86768706L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire un promemoria ai pazienti; dall’altro, in caso di disdetta, liberare il posto per altri utenti, contribuendo così alla riduzione dei tempi di attesa. Come funziona ilIl sistema prevede due fasi:1. Contatto con il cittadino tramite una combinazione di SMS e chiamate per confermare o disdire l’appuntamento. Il cittadino riceverà:• un SMS di promemoria• due chiamate automatiche a 5 giorni e a 1 giorno dalla data della prenotazione2. Gestione delle disponibilità: gli appuntamenti disdetti vengono immediatamente resi disponibili per nuovi utenti, migliorando l’efficienza nell’accesso alle prestazioni.