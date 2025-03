Ilrestodelcarlino.it - Ascom aMa Bologna, ecco gli eventi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Nicoletta Barberini MengoliUn racconto collettivo della città, tra storia, cultura e natura, è l’evento ’aMaStories’. "Siamo alla quinta edizione della manifestazione – spiega Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio–, ciò conferma che i cittadini e i tanti turisti in questi anni l’hanno gradita. La cosa ci inorgoglisce, perchénon è solamente arte culinaria, ma anche patrimonio artistico". Torna per la primavera e l’estate ’aMa’, rassegna dedicata a un turismo di prossimità secondo un progetto di scambio culturale e intergenerazionale, che trasforma la città in un palcoscenico di storie condivise tra passato e presente. Grazie a Giovanna Fiorentini e a Beatrice Di Pisa, rispettivamente organizzatrice e coordinatrice dell’evento,può garantire un ventaglio di grandi occasioni culturali.