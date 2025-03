361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 27 marzo 2025

Bene la fiction RaiNella serata di ieri, giovedì 27, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 8 ha coinvolto 3.692.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! By Night si ferma a 2.546.000 spettatori con uno share del 16.7%.In onda su Rai2 Blue Bloods registra 542.000 spettatori pari al 3.2%. Poi, Italia1 con Io sono nessuno non va oltre i 1.261.000 spettatori (6.8%). Infine, Rai 3 con in onda Splendida Cornice segna 1.221.000 spettatori e il 7.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 923.000 spettatori (6.6%).Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 597.000 spettatori (3.4%).