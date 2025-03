Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 27 Marzo 2025. Che Dio ci Aiuti vince col 21.2%, lo speciale di Avanti un Altro al 16.7%

Nella serata di ieri,27, su Rai1 Che Dio ci8, in onda dalle 21:42 alle 23:30, ha interessato 3.692.000 spettatori pari al 21.2% di share (primo episodio a 4.037.000 e il 20.9%, secondo episodio a 3.377.000 e il 21.5%). Su Canale5un! By Night, dalle 21:37 alle 00:17, ha conquistato 2.546.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Blue Bloods intrattiene 542.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 Io sono nessuno incolla dal video 1.261.000 spettatori (6.8%). Su Rai3, dopo la presentazione (989.000 – 4.8%), Splendida Cornice segna 1.221.000 spettatori e il 7.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 923.000 spettatori (6.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 916.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 232.000 spettatori (1.