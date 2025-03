Dilei.it - Ascolti tv del 27 marzo, Che Dio ci aiuti 8 si scontra con Paolo Bonolis

Giovedì 27è tornato l’appuntamento con la serie Che Dio ci8 su Rai 1 e ha un nuovo nemico,che ha condotto su Canale 5 Avanti un altro pure di sera!.Dopo la pausa forzata del 20a causa della Nazionale di calcio, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Che Dio ci8 con Francesca Chillemi. Mentre in casa-famiglia ci si occupa del caso di un ragazzino e della sorella che rischia di perderne l’affidamento, Azzurra scopre dei sentimenti di Cristina verso Pietro e cerca di capire se una relazione tra loro può essere possibile.e Luca Laurenti hanno condotto su Canale 5 Avanti un altro pure di sera! lo speciale in prima serata del game-show che ha avuto come ospite eccezionale Maria De Filippi.Su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Splendida Cornice dove Geppi Cucciari ha invitato Valerio Mastandrea, Claudio Morici, Angelo Pintus e Alessandro Siani.