Artie5ive pubblica l’album La bellavita feat con Guè Capo Plaza Kid Yugi

Esce oggi l’atteso album didal titolo Lache contiene varie collaborazioni, come quelle con Gué eEsce oggi l’atteso album di, La. Il nome più caldo del rap italiano di nuova generazione esce con un album di 18 tracce che contiene brani già editi e altri che vantano la collaborazione di, Tony Boy, Kide ancora Gue. Questo album segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del rapper che lo pone senza dubbio come uno degli artisti più interessanti del momento. Il concept della bella vita si riflette in ogni dettaglio, dalle copertine, dall’atmosfera raffinata alle liriche che trasmettono successo e maturità. Il racconto della strada si unisce alle aspirazioni e al futuro da conquistare, non manca la rivalsa, Rime taglienti e l’amore.