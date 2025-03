Art Crimes dal 3 aprile il Pop Surrealismo di Angelo Accardi all' Ambrosiana di Milano

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo aver raccontato il Rinascimento, con il suo stile unico, nel cuore di Londra con Timeless Inspiration,prosegue il suo confronto con il Cinquecento italiano in un luogo simbolo, la Veneranda Bibliotecadi, tempio internazionale della cultura e della memoria artistica, dove porterà, dal 3 al 28, la mostra "Art”, installazione site-specific di tele, video, design e sculture ospitata in uno dei luoghi più antichi e iconici di. Fondata nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo, la Bibliotecaè custode di capolavori come il Cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello, il Codice Atlantico di Leonardo e la Canestra di Caravaggio. È qui che - nella stessa Sala del Foro Romano che nel 2019 ha ospitato l'Estasi di Marina Abramovic - dal 3propone un rinnovato dialogo tra la tradizione rinascimentale e i linguaggi contemporanei con una mostra inclusiva che supera le gerarchie tra cultura alta e cultura pop, composta interamente da opere inedite.