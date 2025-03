Lanazione.it - Arriva Sing Ciak. Stasera all’Astra l’arte inclusiva

Il progetto– realizzato dalle associazioni QuattroquArti e L’amore non conta i cromosomi – oggi è al gran debutto.alle 21 infatti al cinema Astra il Docufilm voci musica e parole, sarà proiettato al cinema Astra. All’evento parteciperanno il Presidente e la Direttrice della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini e Teresa Perelli, la Presidente della Coesione Sociale Lucia Puliti, l’Assessore alla scuola Simona Testaferrata. Dalle 20.30, in collaborazione con il Comune di Lucca sarà allestito il red carpet per i ragazzi, attori e musicisti, che hanno partecipato alla realizzazione del progetto. L’elemento distintivo di questo docufilm risiede nel suo forte valore inclusivo: ragazzi con sindrome di Down e con disabilità hanno lavorato fianco a fianco con gli allievi della scuola QuattroquArti, seguiti dagli insegnanti, in un percorso di musica d’insieme.