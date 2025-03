Secoloditalia.it - Arriva l’eclissi solare: a che ora vederla in Italia e come farlo senza danneggiare gli occhi

Domani, 29 marzo, si verificherà un’eclissiche sarà visibile anche dall’, cosìin buona parte dell’Europa, dell’Africa occidentale e del Nord America. Nel corso della giornata la Luna passerà davanti al Sole e lo bloccherà parzialmente, proiettando un’ombra su alcune parti dell’emisfero settentrionale. Si tratterà dunque di un’eclissi parziale perché la parte centrale dell’ombra della Luna, dove il Sole apparirebbe completamente bloccato, non raggiungerà la Terra.Poiché il Sole, la Luna e la Terra non saranno perfettamente allineati, la Luna bloccherà solo una parte del Sole, facendo sì che il Sole appaiauna falce ose ne avesse un pezzo mancante. Non si raggiungerà dunque la fase di totalità, in cui è possibile ammirare la corona.Dove sarà visibileIl fenomeno sarà visibile in piccole parti del Sud America, in tutta la Groenlandia e l’Islanda, in gran parte degli oceani Atlantico e Artico, e in alcune zone del Nord America, dell’Africa, dell’Asia settentrionale e dell’Europa,compresa.