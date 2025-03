Thesocialpost.it - Arriva l’eclissi di sole in Italia: domani sarà buio da mezzogiorno

Sabato 29 marzo, intorno a, la Luna si frapporrà tra la Terra e il, oscurando in parte il disco solare. Si tratterà di un’eclissi parziale, quindi solo una piccola parte della luce solareoscurata.Necessario proteggere gli occhiIl fenomenovisibile in, soprattutto nelle regioni del nord-ovest, dove il 12% deloscurato. La percentuale scenderà spostandosi verso sud-est, dove nonvisibile alcuna ombra.Per osservare il fenomeno, è obbligatorio l’uso di occhiali o binocoli specifici per l’osservazione solare. I normali occhiali danon sono sufficienti e possono causare danni permanenti alla vista.La diretta dell’InafL’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) trasmetterà in direttaa partire dalle 11:15 con il programma “Il cielo in salotto”.