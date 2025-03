Quotidiano.net - Arriva la proroga per le polizze catastrofali: quando scatterà l’obbligo. Le ultimissime decisioni del Cdm

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 marzo 2025 - A meno di 72 ore dalla scadenza del termine, il Consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare l'obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di polizza anticatastrofale e lasarà differenziata a seconda della dimensione delle imprese. Alla fine il governo ha accolto le richieste delle associazioni di categoria, secondo le quali l'introduzione della norma avrebbe rappresentato una nuova e insostenibile "tassa" per le imprese in un periodo storico segnato da incertezze e difficoltà. La misura, infatti, era stata chiesta a gran voce dal mondo delle imprese, grandi e piccole e sposta dunque il termine del 31 marzo, originariamente previsto dalla legge di Bilancio per il 2024, a una serie di scadenze differite, a seconda della dimensione delle imprese. Nello specifico, il termine è stato differito al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.