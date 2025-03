Ilrestodelcarlino.it - Arriva in centro Bell’Italia tour: "Prodotti tipici e degustazioni"

Ferrara si prepara ad accogliere l’evento, una grande manifestazione dedicata all’eccellenza enogastronomica del nostro Paese. Da oggi a domenica, piazza Trento Trieste diventerà il palcoscenico per un viaggio alla scoperta dei sapori autentici delle diverse regioni italiane. L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere i produttori diprovenienti da tutta Italia, che parteciperanno alla kermesse con le loro specialità, tra cui formaggi, salumi, dolci edella panificazione tradizionale. Sarà anche possibile partecipare aguidate per apprendere i segreti della produzione di queste prelibatezze che raccontano storie di passione, tradizione e qualità. Nicola Scolamacchia, presidente di Confesercenti Ferrara, sottolinea l’importanza di questa manifestazione per la città: "rappresenta un momento fondamentale di contaminazione tra le eccellenze gastronomiche del nostro Paese, che si intrecciano in una continua vivacità e scambio.