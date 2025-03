Ilfattoquotidiano.it - Arrestato l’avvocato del sindaco di Istanbul Imamoglu. E in Turchia aumenta la repressione sui media

Mentre le proteste incontro il governo per l’arresto deldiEkremcontinuano, arriva la notizia dell’arresto del suo avvocato, Mehmet Pehlivan., che si trova attualmente in carcere dopo essere stato sospeso per corruzione, ha denunciato su X l’arresto del suo legale, definendo l’operazione come “motivi fittizi” e accusando le autorità di voler impedire di difendersi autonomamente. “Come se il colpo di stato contro la democrazia non fosse abbastanza, non possono tollerare che le vittime si difendano da sole”, ha scrittoin un post condiviso dal suo team legale, chiedendo il rilascio imto di Pehlivan.L’arresto di Pehlivan segue un’ondata diche ha colpito numerosi attivisti, giornalisti e cittadini che si sono opposti al governo del presidente Erdogan.