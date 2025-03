Ilfattoquotidiano.it - Arrestato allenatore 30enne di pallavolo: è accusato di violenza sessuale su atlete 13enni

Undiè statocon le accuse diaggravata, abuso di autorità, adescamento di minore e pornografia minorile. L’uomo, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, èdi aver adescato tregiovanissime, tutte sotto i 14 anni, e abusato di una di loro. I fatti sarebbero avvenuti a Bologna, dove il tecnico allenava, mentre l’arresto è avvenuto in Sicilia, sua regione d’origine. L’uomo si trova ora ai domiciliari. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Bologna Centro sotto il coordinamento della pm Silvia Baldi, sono partite a febbraio dopo la denuncia della famiglia di una delle vittime.A far scattare l’inchiesta è stato il ritrovamento di un bigliettino, in cui le ragazzine facevano riferimento a episodi di possibili abusi e violenze.