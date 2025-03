Lecceprima.it - Armato chiede il “pizzo” di 400 euro a due senzatetto: incendia loro l’auto e sferra pugno alla donna

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Senza un tetto sotto cui dormire, vengono indagati per furti di alimenti e di auto nei mesi scorsi. Ma poi la guardia di finanza scopre che una coppia leccese era destinataria di violente richieste di “”, per poter sostare con la vetturaperiferia della città, nei pressi di via.