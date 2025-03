Napolipiu.com - Armando Izzo assolto in appello: “Il fatto non sussiste”. Finisce l’incubo giudiziario per il difensore del Monza

in: “Ilnon”.per ildel">con un’assoluzione piena il lungo iterche ha coinvoltonapoletano oggi in forza al. Come riportato da Repubblica Napoli, la Corte d’ha ribaltato la sentenza di primo grado del 2023, assolvendo“perché ilnon” dall’accusa di concorso esterno in associazione camorristica con il clan Vinella Grassi di Secondigliano. Assoluzione anche dal reato di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso in riferimento alla gara di Serie B Modena-Avellino del 17 maggio 2014, con la formula “per non aver commesso il”.La sentenza è stata pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Giovanni Carbone, con relatore Alberto Maria Picardi, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Alfredo Capuano, Salvatore Nugnes e Stefano Montone, che hanno assistito il calciatore in tutte le fasi del processo.