Biccy.it - Arisa smentisce l’ex fidanzato: “Innamorato del mio personaggio”

Leggi su Biccy.it

A meno di un anno dal loro primo incontro in Sicilia, è finita la storia d’amore trae il musicista jazz Walter Ricci. Il noto jazzista in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato che sia lui che la cantante de La Notte hanno preferito concentrarsi sul lavoro e che anche per questo hanno capito che era meglio chiudere la relazione. Stando alle parole di Walter, sia per lui che per Rosalba era davvero difficile mantenere la storia e la loro carriera artistica.“Ci siamo conosciuti in aeroporto, a Palermo. Un stato davvero un caso. È scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione. Con lei però è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo.