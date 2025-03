Biccy.it - Ariana Grande torna con sei nuove canzoni in Eternal Sunshine Brighter Days Ahead

Leggi su Biccy.it

A un anno dall’uscita dita con la versione deluxe dell’album,, con ben seiinedite aggiunte alle precedenti tredici. End of the world è la perfetta intro che ci porta in questa seconda parte del disco, dove troviamo l’adorabile twilight zone, poi warm, dandelion, past life e come chiusura hampstead. Tutti pezzi coerenti con il progetto pubblicato nel 2024 e che non puzzano affatto di scarti riciclati per mettere insieme una deluxe edition. Fatta eccezione per la dimenticabile dandelion, le altre mi hanno preso al primo ascolto, in particolare hampstead e twilight zone, vera perla di questa riedizione, così ben confezionata che nelle atmosfere mi ha ricordato quel capolavoro di Gwen Stefani che è Cool. E brava!?, il testo di Twilight Zone.