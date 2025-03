Dilei.it - Ariana Grande torna a fare musica con canzoni inedite nel nuovo album Eternal sunshine deluxe

Leggi su Dilei.it

Dopo un anno di grandi soddisfazioni e riconoscimenti cinematografici,a far sognare i fan con il suo lato canoro: la cantante e attrice ha infatti pubblicato la versionedel suo ultimo.Il, intitolato: Brighter Days Ahead è un’edizione estesa del precedente, e contiene alcune novitàpronte a far impazzire i fan. Ecco tutto quello che c’è da sapere.pubblica “: Brighter Days Ahead”Cantante, attrice e figura di riferimento per una porzione di fan che continuano a seguirla e amarla fin dagli albori della sua carriera.sta vivendo un momento bellissimo del suo percorso professionale: dopo aver ottenuto una serie di premi e candidature per la sua interpretazione di Glinda in Wicked, ruolo che le ha regalato una gioia palpabile, la cantante èta per donare ai fan nuova