.com - Ariana Grande: esce oggi l’album e l’omonimo cortometraggio

“eternal sunshine deluxe: brighter days ahead“, la nuova versione dell’ultimo album di. La deluxe, fuori su tutte le piattaforme digitali, è disponibile nei formati fisici CD, 2LP colorato e 2LP e CD con artwork alternativo già sold out sullo shop Universal.alle ore 15, inoltre, uscirà “brighter days ahead“, lo short film legato alla versione deluxe del.Dopo aver ottenuto 3 nomination agli ultimi Grammy Awards 2025 per “Best pop vocal album” proprio con “eternal sunshine“, “Best Dance Pop Recording” per “yes, and?” e “Best Pop Duo/Group Performance” per “the boy is mine“,apre il suo 2025 di musica. “eternal sunshine deluxe: brighter days ahead“, di cui a ottobre 2024 era uscita una versione contenente la registrazione live di alcuni brani, oltre a varianti acustiche e remixate, aggiunge alle 13 tracce dell’originale 9 brani, di cui 6 completamente inediti, che arricchiscono il settimo progetto discografico di