Lortica.it - Arezzo, smantellata rete di spaccio: 16 richieste di arresto dopo l’operazione “Clean”

Un’indagine congiunta di carabinieri e Guardia di Finanza ha portato alla richiesta di 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere per un’organizzazione che riforniva di cocaina il centro die l’intera provincia., denominata “”, ha rivelato un vasto giro diche coinvolgeva fornitori albanesi, italiani e nordafricani, con traffici che si estendevano fino a Città di Castello.Per la prima volta nel tribunale di, gli indagati sono stati sottoposti a interrogatori preventivi, come previsto dalla riforma Nordio, prima che il Gip decida sulla custodia cautelare. La droga, venduta fino a 60 euro al grammo, veniva distribuita in vari punti strategici della città e della provincia, con il palazzo delle poste del centro tra le principali zone di.Le accuse si basano sulla legge antidroga n.