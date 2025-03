Lortica.it - Aretino in difficoltà all’estero: una storia di disperazione e abbandono

Unsessantenne, invalido al 60% e affetto da sindrome adhd costretto a vivere con una pensione minima, si trova in una situazione di gravein Austria. Dopo aver gestito un’attività commerciale.Da dieci giorni, l’uomo vive come un senzatetto, dormendo all’aperto nei pressi di un’abitazione in Austria. La sua compagna lo ha cacciato di casa, lasciandolo senza alcun punto di riferimento. Quali sono le ragioni di questa rottura? Esiste una motivazione specifica legata a una condizione di salute o a dinamiche personali?La situazione a suo dire si è ulteriormente aggravata dall’assenza di sostegno da parte della sua famiglia. Nonostante provenga da un nucleo familiare benestante e molto conosciuto ad Arezzo, sembra che la sua ex moglie e figli non vogliano aiutarlo. Per quale motivo i suoi familiari hanno scelto di non dargli supporto, anzi, di prendere le distanze da lui?L’uomo sostiene di essere stato preso di mira dalle istituzioni locali e, non trovando altra via d’uscita, si è rivolto all’Ambasciata italiana circa un mese fa, senza ottenere alcun aiuto concreto.