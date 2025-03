Lanazione.it - Architetto condannato per maltrattamenti: lui in villa, l’anziana madre nel seminterrato

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 marzo 2025 – Unfiorentino è statodal tribunale di Firenze a due anni di reclusione pernei confronti della, una donna ultra90enne con problemi cardiaci. L'uomo avrebbe sottoposto laa vessazioni e minacce per quasi due anni, periodo durante il quale l’ha costretta a vivere in condizioni di isolamento e privazioni. Secondo l'accusa, il professionista si lamentava con ladel suo mancato intervento per convincere la figlia a desistere da controversie giudiziarie legate a questioni ereditarie e a una causa di lavoro. La, che viveva in un umido bilocalenella loro lussuosasenza la possibilità di uscire da sola per la spesa o le visite mediche, avrebbe subito minacce di sfratto e di violenza nei confronti della sorella da parte del figlio.