Aprilia, si vota a maggio. Insorgono le associazioni. "Intervenga la commissione antimafia"

“Apprendiamo con enorme stupore delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale diindette per il 25 e 26e termine della metà di giugno (3 mesi dalla trasmissione della Relazione del Prefetto) per il Consiglio dei Ministri di deliberare sullo scioglimento del consiglio comunale diper mafia.” Lo affermano leReti di Giustizia – Il sociale contro le mafie APS, Associazione CoordinamentoAnzio Nettuno, Rete Nobavaglio“Il ministro dell’interno rinvia alle elezioni ordinarieignorando la grave situazione emersa dall’Operazione Assedio del 3 luglio scorso che ha colpito l’ex sindaco Principi (arrestato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso) e trasversalmente e a vario titolo esponenti di diversi gruppi politici e la latitanza di Patrizio Forniti, al vertice dell’organizzazione mafiosa di