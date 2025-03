Unlimitednews.it - Approvato il piano strategico Unipol 2025-2027, tutte le cifre

MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione diAssicurazioni S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Carlo Cimbri, hailper il triennio“StrongerFasterBetter”.LEQueste leprincipali contenute nel. Utili consolidati cumulatipari a 3,8 miliardi di euro (+28% rispetto a quanto realizzato nel triennio 2022-2024); Utili del Gruppo assicurativo cumulatiin forte accelerazione, pari a 3,4 miliardi di euro (+47% rispetto ai risultati del triennio 2022-2024), con una crescita annua composta degli utili per azione pari al 13%; Dividendi cumulatipari a 2,2 miliardi di euro (+72% rispetto a quanto distribuito nel triennio 2022-2024), con una crescita annua composta del dividendo per azione pari a circa il 10%; Generazione di capitale organicapari a 1 miliardo di euro, in eccesso ai dividendi previsti; Raccolta assicurativa complessiva alpari a 18 miliardi di euro (+2,4 miliardi di euro rispetto al 2024).