Lettera43.it - Approvato il nuovo decreto Albania: «Nei centri anche i migranti irregolari in Italia»

Il Consiglio dei ministri hail, stabilendo che ipresenti inpotranno essere trasferitinella struttura di Gjader, in, come in qualsiasi altro Cprno. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato che «illegge interviene sulla legge di ratifica, non sul contenuto del protocollo, rendendo possibile, utilizzando la struttura di Gjader, di trasferire le persone dall’».Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi (Imagoeconomica).Piantedosi: «A breve puntiamo a rendere il centro di Gjader operativo»Piantedosi ha inoltre dichiarato che l’approvazione della relazione annuale sui Paesi di origine sicura è finalizzata alla riapertura del centro per le procedure accelerate di frontiera: «L’approvazione del dl ci consentirà di dare immediata riattivazione del centro di Gjader che non perde le sue funzioni e non viene snaturato, tutt’altro», ha affermato il ministro.