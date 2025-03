Internews24.com - Appiano Gentile Inter: rientra de Vrij, Zalewski parzialmente in gruppo! Le ultime a -2 dall’Udinese

di RedazioneLenotizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news daTutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da.L’di Simone Inzaghi si prepara alla sfida di domenica in campionato contro l’Udinese. Out per infortunio Lautaro, Zielinski e Dumfries: adsi è rivisto de, il quale ha svolto la seduta completa ined è recuperato. Solo per metà in, il quale sarà comunque convocato per la gara contro i friulani.Indice dei ContenutiInfortunati: la situazione dall’infermeria nerazzurraProbabile formazioneSqualificati: chi salta il prossimo matchDiffidati: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurriUdinese streaming LIVE e diretta tv: dove vederlaCalendario Serie A 2024/2025: le partite in programmaClassifica Serie A 2024/2025Infortunati: la situazione dall’infermeria nerazzurraLautaro: risentimento ai flessori.