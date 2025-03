Anteprima24.it - Apollosa Startup Cup: al via le attività del progetto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiEntrano nel vivo ledi “CUP: Network, Coaching, Ideas”, ilformativo promosso dal Comune die finanziato da Sviluppo Campania Spa nell’ambito dell’Avviso Pubblico “BARCAMP Locali, Giovani, Cultura, Innovazione e Impresa”.L’iniziativa si propone di favorire l’autoimprenditorialità giovanile, sostenere la nascita diinnovative, promuovere il trasferimento di competenze e creare occasioni di networking tra giovani e professionisti del settore. Ilè realizzato in collaborazione con partner di rilievo, tra cui Confindustria Benevento, Projenia SCS, SannioIrpinia Lab APS, GiovaniMentor Onlus, Cosmoart APS, Cyclopes S.r.l., Matter Economy S.r.l. e l’Università Telematica Giustino Fortunato.A chi è rivolto? Il programma è destinato a giovani tra i 14 e i 35 anni, residenti in Campania, diplomandi, diplomati, laureandi o laureati in condizione di disoccupazione, interessati ad avviare un’impresa o a sviluppare unimprenditoriale.