Antony: "Betis scelta migliore che potessi fare. La pressione? La sentivo nelle favelas"

Siviglia, 28 marzo 2025 –è completamente rinato da quando veste la maglia del. Dal suo arrivo in Spagna, lo scorso 25 febbraio, il giocatore ha messo a segno quattro gol e fornito quattro assist in undici presenze totali, dimostrandosi un giocatore completamente diverso rispetto a quello che vestiva la maglia dei red devils. La sua esperienza a Manchester non è stata positiva: dall'estate del 2022, quando è stato acquistato per una cifra di circa 95 milioni di euro più cinque di bonus, il giocatore non è mai riuscito ad ambientarsi, diventando ben presto un esubero della squadra. Per questo ha deciso di seguire l'esempio di altri giocatori come Sancho, trasferendosi in prestito alfino al termine della stagione per ritrovare la condizione e la voglia di giocare a calcio, che in Inghilterra era un po' svanita.